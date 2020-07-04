Прямой эфир
Сюжет:

РФ призвала партнеров по СВПД искать пути выхода из кризиса без чрезвычайных мер

0
Фото: REUTERS/Lisi Niesner
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия призывает партнеров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Ирана искать пути решения кризиса без чрезвычайных мер. Об этом в субботу, 4 июля, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел России.

Гонка возражений: участники СВПД выступили за снятие эмбарго с Ирана
Берлин, Париж и Москва не хотят продлевать ограничения на продажу вооружений исламской республике

«Принципиальная позиция российской стороны состоит в том, что все возникающие в ходе реализации СВПД вопросы должны урегулироваться в рамках совместной комиссии. Однако лучше делать это, не прибегая к чрезвычайным мерам и не загоняя процесс поиска развязок в искусственный цейтнот», ― говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что необходимо руководствоваться целями, заданными резолюцией Совета Безопасности ООН 2231, и, несмотря на трудности и разногласия, искать общий язык.

Ранее, 1 июля, спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук не исключил, что США могут применить военную силу, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия.

В начале мая глава Госдепартамента США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон будет добиваться продления оружейного эмбарго в ООН по Ирану.

В 2015 году Иран, США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия подписали СВПД. Документ подразумевает отмену санкций против Тегерана в обмен на прекращение ядерных разработок.

Два года назад американская сторона вышла из договора, восстановила некоторые санкции против Ирана и ввела новые, а 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что Тегеран приостанавливает выполнение части обязательств по ядерной сделке.

По мнению главы иранского МИДа Мохаммада Джавад Зарифа США должны быть привлечены к ответственности и полностью компенсировать Ирану ущерб, который они нанесли своим выходом из СВПД.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020