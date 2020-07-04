РФ призвала партнеров по СВПД искать пути выхода из кризиса без чрезвычайных мер

Россия призывает партнеров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Ирана искать пути решения кризиса без чрезвычайных мер. Об этом в субботу, 4 июля, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел России.

«Принципиальная позиция российской стороны состоит в том, что все возникающие в ходе реализации СВПД вопросы должны урегулироваться в рамках совместной комиссии. Однако лучше делать это, не прибегая к чрезвычайным мерам и не загоняя процесс поиска развязок в искусственный цейтнот», ― говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что необходимо руководствоваться целями, заданными резолюцией Совета Безопасности ООН 2231, и, несмотря на трудности и разногласия, искать общий язык.

Ранее, 1 июля, спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук не исключил, что США могут применить военную силу, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия.

В начале мая глава Госдепартамента США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон будет добиваться продления оружейного эмбарго в ООН по Ирану.

В 2015 году Иран, США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия подписали СВПД. Документ подразумевает отмену санкций против Тегерана в обмен на прекращение ядерных разработок.

Два года назад американская сторона вышла из договора, восстановила некоторые санкции против Ирана и ввела новые, а 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что Тегеран приостанавливает выполнение части обязательств по ядерной сделке.

По мнению главы иранского МИДа Мохаммада Джавад Зарифа США должны быть привлечены к ответственности и полностью компенсировать Ирану ущерб, который они нанесли своим выходом из СВПД.