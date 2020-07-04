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Суд в Краснодаре арестовал двух подозреваемых в убийстве местного жителя

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Фото: ТАСС/Ведомости
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Суд в Краснодаре арестовал двух приезжих, которых подозревают в убийстве местного жителя, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю 4 июля.

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«4 июля по ходатайству следователя территориального следственного отдела СК РФ по краю в отношении обоих фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует сообщение ТАСС.

Следствие по данному делу продолжается. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства совершенного преступления, а также собирают доказательственную базу.

Вечером 29 июня в социальных сетях Краснодарского края появилась видеозапись, запечатлевшая момент убийства мужчины, который подходил к своему автомобилю. Нападавший совершил несколько выстрелов, после чего скрылся на автомобиле. Подозреваемых задержали 3 июля. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 («Убийство») и ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение или ношение оружия»).

1 июля официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что в Тульской области задержали подозреваемого в убийстве 13-летней девочки, тело которой обнаружили 28 июня. Им оказался 38-летний ранее неоднократно судимый местный житель. По факту исчезновения школьницы возбуждено уголовное дело.

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