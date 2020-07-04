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Оппозиция в раде потребовала поднять минимальную пенсию на Украине до $257

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Минимальную пенсию на Украине надо поднять почти до $260. С таким требованием к властям страны выступила украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» в субботу, 4 июля.

Вместе с пенсией до этого уровня депутаты потребовали увеличить и еще пару показателей благосостояния народа.

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«Мы требуем поднять уровень прожиточного минимума, минимальной заработной платы, минимальной пенсии до 7 тыс. гривен ($257,4)», — говорится в заявлении партии, опубликованном на ее сайте.

Украинские оппозиционеры также потребовали от киевских властей обеспечить реальную помощь гражданам страны, в том числе увеличить выплаты на рождение ребенка и размер коммунальных субсидий, а также вернуть по решению Конституционного суда Украины льготы для ликвидаторов аварии в Чернобыле, ветеранов Великой Отечественной войны и детей-инвалидов.

Представители партии указали, что нынешняя власть не помогает пенсионерам, а «бросает жалкие подачки». При этом киевская верхушка, по мнению политсилы, не скупится на заплаты чиновников, которые превратили страну «в кормушку».

«На период эпидемии для чиновников ввели ограничения на заработную плату в размере 47 тыс. 230 гривен. Но это не мешает им за счет доплат, отпускных и премиальных вытаскивать из дырявого государственного бюджета дополнительные десятки тысяч гривен», — подчеркнули в партии.

В заявлении отмечается, что стране нужна ответственная власть, а нынешних «горе-управленцев» необходимо срочно отправить в отставку.

29 мая стало известно, что украинские власти намерены продолжить пенсионную реформу с постепенным повышением пенсионного возраста до 60 лет и внедрением системы накопительных пенсий для получения $5 млрд транша от Международного валютного фонда (МВФ). После этого оппозиционная партия страны обвинила Зеленского в ведении экономической политики, направленной на заискивание перед МВФ в ущерб интересам народа.

9 июня исполнительный совет МВФ утвердил новую программу поддержки Украины объемом на $5 млрд и сроком на 18 месяцев.

12 июня первый транш в размере $2,1 млрд фонд перевел Украине.

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