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Открытое горение на фабрике в подмосковном Пушкино ликвидировано

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Фото: МЧС РФ
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Пожар в здании текстильной фабрики в подмосковном Пушкино ликвидирован на площади 300 кв. м. Об этом в субботу, 4 июля, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Через несколько минут после этого пожарные устранили открытое горение в двухэтажном кирпичном строении.

«16:18 — ликвидация открытого горения. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет», — отметили в ведомстве.

О пожаре на территории текстильной фабрики на Кудринском шоссе в городском округе Пушкино Московской области стало известно ранее в субботу. 20 человек самостоятельно эвакуировались из горящего здания еще до прибытия на место пожарных подразделений.

Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются. В тушении пожара задействованы 76 человек и 23 единицы спецтехники.

Накануне в Ленобласти загорелся завод по производству фосфоросодержащих удобрений. По данным МЧС, причиной возгорания стало короткое замыкание. В результате ЧП никто не пострадал.

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