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В Воронежской области открылся платный участок трассы «Дон» в обход Лосево

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Фото: vestivrn.ru/Анна Авдеева
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В Воронежской области в субботу, 4 июля, состоялось торжественное открытие платного участка федеральной трассы М-4 «Дон» в обход города Павловска и села Лосево.

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В торжественном мероприятии приняли участие глава Минтранса Евгений Дитрих, а также директор госкорпорации «Автодор» Вячеслав Петушенко.

«Я впечатлен, что построено 85 км современной дороги. Мы сегодня разговаривали и, возможно, попробуем увеличить скорость на этом участке. Сегодня он заработает в полную силу. В преддверии открытия черноморских курортов это огромный подарок автомобилистам», ― цитирует министра транспорта «Интерфакс».

Отмечается, что новый четырехполосный участок составляет в общей сложности 85,17 км и пройдет через Бобровский, Павловский и Верхнемамонский районы Воронежской области. Разрешенная скорость на дороге ― 110 км/ч, однако в настоящее время обсуждается возможность повышения лимита до 130 км/ч.

Ранее в этот день сообщалось, что в «Автодоре» запланировали поднять скоростной лимит на платных трассах до 150 км/ч. Делать это предлагается постепенно.

29 июня Дитрих анонсировал обсуждение увеличения скорости на ЦКАД, которая пройдет по территории «новой Москвы» и Подмосковья, до 150 км/ч. Соответствующее решение, по его словам, примут в течение года.

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