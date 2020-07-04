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Взрыв прогремел на электростанции в Иране

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Фото: isna.ir
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Трансформатор взорвался на электростанции «Заркан», расположенной близ города Ахваза на западе Ирана. Об этом в субботу, 4 июля, сообщает иранское информагентство ISNA в своем Twitter.

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После взрыва, произошедшего в газовом блоке, на электростанции начался пожар. Как рассказал агентству директор предприятия Ахмад Хоссейн Асефианнеджад, в настоящий момент пожар локализован. В результате случившегося, по его словам, никто не погиб.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

30 июня мощный взрыв прогремел в одном из медцентров на севере иранской столицы в городе Тегеран, после чего в здании начался пожар. В результате ЧП погибли 19 человек.

Замглавы губернатора провинции по вопросам безопасности Хамидреза Гударзи сообщил, что причиной инцидента стала утечка газа.

Заместитель главы полиции Тегерана Хамид Хадаванд, в свою очередь, уточнил, что причиной взрыва стали загоревшиеся баллоны с кислородом, находившиеся в цокольном этаже клиники. Взорвавшись, они спровоцировали пожар, который перекинулся на верхние этажи медцентра.

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