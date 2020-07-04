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Из здания горящей фабрики под Москвой спаслись 20 человек

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Фото: РЕН ТВ
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20 человек самостоятельно эвакуировались из здания горящей в подмосковном Пушкино текстильной фабрики. Об этом в субботу, 4 июля, сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ТАСС, люди спаслись до прибытия на место пожарных подразделений. «По предварительной информации, погибших и пострадавших нет», — отметили в службе.

Загорелась фабрика по адресу: Московская область, городской округ ‪Пушкино, Кудринское шоссе, дом 2. Площадь постройки в плане указана 100 на 80 м, площадь пожара составляет 300 кв. м.

Ранее в субботу в Красноярске в гостиничном комплексе «Каштак» загорелась крыша кафе. Пострадавших не было.

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