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Историк Соколов регулярно изменял убитой им аспирантке с бывшей женой

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Фото: ТАСС
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Историк Олег Соколов, которого связывали романтические отношения с убитой им аспиранткой Анастасией Ещенко, изменял ей со своей бывшей женой. Об этом рассказала адвокат родственников убитой Александра Бакшеева.

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«Он изменял Анастасии, в том числе и со своей бывшей женой, как мне стало известно. Он жил, условно говоря, на две семьи», — приводит слова защитницы сайт kp.ru накануне, 3 июля.

Юрист подчеркнула, что в основном конфликты в паре происходили из-за насилия и измен со стороны Соколова. В роковой вечер, когда историк убил Ещенко, та, по словам адвоката, могла быть раздражена из-за того, что доцент, прикрываясь встречами с детьми, изменял ей с бывшей супругой.

Также Бакшеева заявляла, что Соколов, предположительно, избивал Ещенко и до убийства.

Роман Ещенко и Соколова начался, как отмечается, еще когда историк был в браке с преподавательницей петербургской гимназии. Отношения длились как минимум полгода, прежде чем Соколов оставил двух дочерей матери после развода и переехал с 24-летней аспиранткой в свою квартиру на набережной Мойки.

29 июня стало известно, что сторона обвинения попросила Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга исследовать переписку историка Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко на закрытом заседании. Доцент, в свою очередь, потребовал огласить эти доказательства на открытом заседании, так как в них якобы содержатся «страшные оскорбления», которые Ещенко употребляла в отношении него и его детей.

63-летнего историка и бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова задержали 9 ноября 2019 года, после того как он упал в реку Мойку. В его рюкзаке были обнаружены отрубленные женские руки и пистолет. Во время обысков в квартире историка нашли останки 24-летней аспирантки и его сожительницы Анастасии Ещенко.

Было возбуждено уголовное дело, его расследование завершили в марте текущего года. По версии обвинения, 8 ноября историк убил аспирантку в своей квартире, выстрелив в нее из незаконно хранившегося обреза, сделанного из охотничьего карабина. Труп своей жертвы Соколов расчленил и выбросил в Мойку. 27 марта историку продлили срок содержания под стражей до 23 сентября.

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