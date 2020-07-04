СКР обжаловал решение Генпрокуратуры об отмене дела против следователя

Следственный комитет России обжаловал решение Генпрокуратуры РФ об отмене уголовного дела против следователя центрального аппарата СК. Об этом в субботу, 4 июля, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Следственный комитет обжаловал генеральному прокурору РФ решение заместителя генерального прокурора Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК России», — отметила она. По словам Петренко, задержанного допросили.

Ранее, 3 июля, заместитель генерального прокурора Виктор Гринь отменил постановление главы СК РФ Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении старшего следователя по особо важным делам ГСУ СК РФ. Сообщалось, что дело было отменено как возбужденное преждевременно, незаконно и необоснованно.

В тот же день стало известно, что СК и ФСБ задержали следователя центрального аппарата СК РФ по подозрению в получении взятки. Ему предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взяток в особо крупном размере»). Имя следователя не называли, однако, по данным ТАСС, речь идет о следователе Руслане Миниахметове.

Он расследовал уголовные дела в отношении экс-начальника ГУЭБиПК Дениса Сугробова и бывшего руководителя ГСУ СКР Дмитрия Довгия, а также дело «Кировлеса».