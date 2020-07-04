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Тренер Хабиба Нурмагомедова указал на роль его отца в успехах бойца

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов добился больших успехов благодаря своему отцу Абдулманапу Нурмагомедову. Такое мнение высказал тренер бойца Хавьер Мендес в субботу, 4 июля.

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«Хабиб стал таким бойцом именно из-за воспитания отца, — цитирует его ТАСС, — То, что он стал сильным телом и духом, за это надо сказать спасибо отцу. Мне очень повезло, что мне достался уже сформированный как личность боец. Многие дагестанские бойцы — это школа Абдулманапа, она была, есть и будет».

Также Мендес добавил, что мир со смертью Нурмагомедова-старшего потерял легендарного человека.

Заслуженный тренер России Адбулманап Нурмагомедов умер в московской больнице 3 июля. По словам его друга, дагестанского комментатора Рамазана Рабаданова, причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. Похороны состоялись на следующий день в его родном дагестанском селе Кироваул Кизилюртовского района.

Свои соболезнования семье Нурмагомедова выразили президент России Владимир Путин, губернатор Московской области Андрей Воробьёв и министр спорта Олег Матыцин, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор, а также глава UFC Дана Уайт.

15 апреля Нурмагомедова госпитализировали в Махачкале. Позже у него диагностировали пневмонию. Затем его состояние ухудшилось, его перевели на лечение в Москву, где тренер впал в кому и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что у его 57-летнего отца был выявлен коронавирус.

В середине июня Мендес сообщил, что Нурмагомедов-старший вылечился от инфекции.

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