Тренер Хабиба Нурмагомедова указал на роль его отца в успехах бойца

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов добился больших успехов благодаря своему отцу Абдулманапу Нурмагомедову. Такое мнение высказал тренер бойца Хавьер Мендес в субботу, 4 июля.

«Хабиб стал таким бойцом именно из-за воспитания отца, — цитирует его ТАСС, — То, что он стал сильным телом и духом, за это надо сказать спасибо отцу. Мне очень повезло, что мне достался уже сформированный как личность боец. Многие дагестанские бойцы — это школа Абдулманапа, она была, есть и будет».

Также Мендес добавил, что мир со смертью Нурмагомедова-старшего потерял легендарного человека.

Заслуженный тренер России Адбулманап Нурмагомедов умер в московской больнице 3 июля. По словам его друга, дагестанского комментатора Рамазана Рабаданова, причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. Похороны состоялись на следующий день в его родном дагестанском селе Кироваул Кизилюртовского района.

Свои соболезнования семье Нурмагомедова выразили президент России Владимир Путин, губернатор Московской области Андрей Воробьёв и министр спорта Олег Матыцин, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор, а также глава UFC Дана Уайт.

15 апреля Нурмагомедова госпитализировали в Махачкале. Позже у него диагностировали пневмонию. Затем его состояние ухудшилось, его перевели на лечение в Москву, где тренер впал в кому и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что у его 57-летнего отца был выявлен коронавирус.

В середине июня Мендес сообщил, что Нурмагомедов-старший вылечился от инфекции.