В Госдуму внесли законопроект о досрочной пенсии для работников спасательных служб

Архангельское областное собрание депутатов в субботу, 4 июля, внесло в Госдуму законопроект, согласно которому работники региональных спасательных служб России могут получить право на досрочный выход на пенсию.

«Законопроектом предлагается внести изменения <…> которые предусматривают исчисление общего стажа работы на должностях Государственной противопожарной службы, дающего право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, с учетом как стажа работы в федеральной противопожарной службе, так и стажа работы в противопожарной службе субъекта Российской Федерации», ― говорится в документе, опубликованном в электронной базе Госдумы.

В мае сообщалось, что правительство в качестве антикризисной меры обсуждает смягчение условий для выхода на досрочную пенсию. Такое предложение содержится в плане по восстановлению экономики России, который Минэкономразвития направило в кабмин.

Согласно документу, до конца 2020 года на заслуженный отдых смогут уйти россияне, которым до пенсии остается три года. В настоящее время такая возможность доступна гражданам, потерявшим работу за два года до наступления пенсионного возраста, у которых страховой стаж составляет 20 лет для женщин и 25 для мужчин.