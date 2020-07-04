Компания из Аризоны заявила о разработке электрошокеров нового поколения

Американская компания Axon Enterprise, базирующаяся в штате Аризона, планирует разработать электрошокер нового поколения, чтобы через 10 лет вооружить им полицию США и заменить им огнестрельное оружие, которое сейчас находится на вооружении полицейских. Об этом сообщила 3 июля газета The Wall Street Journal.

По словам главы компании, основным способом отразить атаку остается убойная сила. «Если нам удастся разработать оружие, которое справляется с этой задачей и никого не убивает, то смысл убийства людей отпадет сам собой», — рассказал основатель и глава компании Рик Смит.

В компании планируют создать электрошокер нового поколения и доказать эффективность этого оружия нелетального действия. После этого будут установлены правила применения полицейскими нового спецсредства.

В настоящее время около 70% сотрудников полиции США имеют в своем распоряжении электрошокеры Axon. Ежемесячно полиция выплачивает компании по $40–60 за право пользоваться каждым экземпляром. В прошлом году выручка компании составила $531 млн.

После волны беспорядков в США, котировки акций Axon на бирже подскочили почти на 30%, достигнув в июне рекордных $100, капитализация компании приблизилась к $6 млрд.

В США в мае-июне прошли массовые протесты после смерти в результате действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Протесты переросли в беспорядки, к протестующим подключились вандалы и члены криминальных группировок..

В конце июня президент США Дональд Трамп заявил, что принятые властями меры привели к прекращению актов вандализма по всей стране.