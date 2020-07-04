В МИД РФ назвали безосновательными утверждения о повышении радиации из-за испытаний

Утверждения о том, что уровень радиации в Европе повысился из-за испытаний перспективных российских вооружений «Посейдон» и «Буревестник», не имеют под собой оснований. Об этом 4 июля заявил замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков.

«Я, конечно, обратил внимание на эти материалы, но хочу сказать, что это не первый и не последний случай. Мы увидим в дальнейшем еще немало поводов, когда с американской стороны последуют информационные вбросы, и анонимные, и от имени ответственных лиц. Вбросы по поводу продолжающихся наших работ в сфере развития перспективных систем ядерного сдерживания», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

По мнению Рябкова, такие утверждения — элемент пропаганды и «общих американских усилий» по рассеиванию неуверенности в Европе. Он отметил, что Москва предлагала и дальше будет предлагать Вашингтону «заниматься тематикой наших перспективных систем» в контексте факторов, которые влияют на стратегическую стабильность.

«Американцы знают наш перечень, им известно о наших озабоченностях. В отличие от США мы предпочитаем делать это профессионально и за закрытыми дверями, а коллеги идут по другому пути, похожему на то, что происходило в последние дни с афганским сюжетом. Это часть общего курса и к делу контроля над вооружениями всё это не имеет никакого отношения», — заключил Рябков.

22–23 июня над Северо-Восточной Европой было выявлено повышение концентрации радиоактивных изотопов, имеющих так называемое реакторное происхождение.

После появления информации о радиации представители концерна «Росэнергоатом» заявили, что атомные электростанции (АЭС) России на северо-западе страны — Ленинградская и Кольская АЭС — работали в штатном режиме, а радиационная обстановка на их промплощадках в норме.

29 июня в МАГАТЭ проинформировали о том, что превышение концентрации радиоактивных изотопов не опасно для человека.

В МАГАТЭ отметили, что 33 страны добровольно предоставили информацию о том, что на их территории не было выбросов радиоизотопов — на их основе проанализировали собранные данные и пытались обнаружить источник выбросов.