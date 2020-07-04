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Деревянный храм XIX века загорелся под Томском

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Фото: МЧС РФ
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Пожар произошел в деревянном храме XIX века в поселке Зоркальцево Томской области. Об этом в субботу, 4 июля, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

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«04.07.2020 в 14:46 (местное время) поступило сообщение о загорании деревянного храма в пос. Зоркальцево Томского района. В ликвидации пожара задействованы 41 человек и 14 единиц техники», — уточнили в ведомстве.

Площадь возгорания составила 250 кв. м. Огонь едва не перекинулся на соседние дома. Пожарным и местным жителям совместными усилиями удалось не допустить этого.

Сообщается, что в настоящий момент пожар локализован. Идет проливка здания. Информация о пострадавших не поступала.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу Томского района Александра Терещенко, причиной инцидента мог стать удар молнии.

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