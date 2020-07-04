В Сети появилось видео из сбившего восемь человек Mersedes в Омске

В интернете появилось видео из Mercedes, который при попытке уйти от столкновения снес овощные киоски в Омске и сбил восемь человек. Об этом сообщает РЕН ТВ.

На представленных кадрах видно, как иномарка сталкивается с внедорожником Nissan Patrol, а затем наезжает на овощные палатки, сбивая пешеходов.

В результате аварии травмировались восемь человек, у одного из пострадавших сломаны обе ноги. Угрозы для их жизни нет, всем оказали медицинскую помощь.

ДТП спровоцировал Nissan Patrol, выезжавший на 24-ю Северную улицу со двора и не пропустивший Mercedes, имевший преимущество в движении по главной дороге.