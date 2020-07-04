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Диетолог объяснила отсутствие Москвы в списке регионов с высоким показателем ожирения

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Отсутствие Москвы в рейтинге регионов с самым большим количеством людей с ожирением объясняется тем, что в крупных городах принято уделять повышенное внимание своему внешнему виду. Об этом 4 июля заявила врач-диетолог Лидия Ионова.

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«Некая культурная особенность, в которой есть как плюсы, так и минусы — людям важно, как они выглядят», — приводит ее слова НСН.

Кроме того, основная часть москвичей пользуются общественным транспортом и много двигается, порой тратя на дорогу до дома больше часа. Это тоже вносит свой вклад в статистику, добавила Ионова.

Согласно статистическому сборнику Минздрава России за 2019 год, опубликованному накануне, больше всего россиян с ожирением проживает в Алтайском крае, Новгородской и Ленинградской областях, меньше всего — в Чечне, Ингушетии и Приморском крае.

Всего, по данным Минздрава, в 2019 году в России было зарегистрировано 517 357 больных ожирением, что на 70 тыс. больше, чем годом ранее.

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