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Здание конной почтовой станции XIX века отремонтировали в Опочке

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В Псковской области завершились работы на объекте культурного наследия федерального значения «Здание конной почтовой станции» (1847 год), в котором сейчас расположена автостанция города Опочки. Об этом сообщается на официальной странице комитета по охране памятников региона в Instagram.

В ходе ремонта подрядчик заменил стропильную систему и кровельное покрытие, обновил фасады и выполнил внутреннюю отделку помещений. Пользователем исторического здания является «Псковавтотранс». Предприятие взяло на себя обязательства по содержанию и сохранению памятника, отмечает Псковская лента новостей.

Напомним, в Пскове идут ремонтные работы в здании Гельдтовой бани в Финском парке на берегу реки Псковы. Строители разбирают крышу здания. Ранее возле постройки установили новый забор из профнастила. Гельдтова баня является объектом культурного наследия регионального значения. В марте 2015 года депутаты Псковской гордумы согласовали ее продажу.

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