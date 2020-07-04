Синоптик объяснил появление «торнадо» в Подмосковье

Напоминающее торнадо облако-воронка, повисшее в пятницу, 3 июля, вечером над подмосковным Орехово-Зуево, — облачная форма. Об этом 4 июля рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, это облако образовалось из-за облаков и не имеет отношения к торнадо.

«Это облачная форма, которая образуется при кучевых-дождевых, косвенным образом это связано с грозовой деятельностью», — цитирует синоптика «РИА Новости».

Если бы у облака была большая мощность, то это привело бы к шквалистому сильному ветру.

Ранее в Сети появились фото, на которых был запечатлен якобы торнадо, который образовался в Орехово-Зуево.

«Но в данной ситуации это была просто красивая картинка», — добавил синоптик.

Он также допустил образование реального торнадо в Москве.

Как сообщалось ранее, 4 июля в Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности в связи с возможным ухудшением погоды, местами может пройти гроза.

3 июля в столичном регионе прошла гроза. Деревья упали в разных районах мегаполиса, на улице 26 Бакинских комиссаров образовалось подтопление, а поезда МЦД-2 и МЖД из-за дождя следовали с увеличенными интервалами.