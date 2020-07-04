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Матч за Суперкубок России – 2020 по футболу могут провести за рубежом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Матч за Суперкубок России – 2020 по футболу может пройти зимой за границей. Об этом 4 июля сообщил коммерческий директор «Тинькофф Российской премьер-лиги» Павел Суворов.

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«Пока нет окончательного решения по времени и месту проведения. Планируем провести в таком регионе, где в это время года будет комфортно болельщикам и футболистам. Место проведения обусловлено в первую очередь логистической, маркетинговой и финансовой составляющими, поэтому пока работаем над всеми вариантами, заграницу не исключаем», — приводит его слова ТАСС.

Суперкубок разыгрывается в одном матче межу победителем «Тинькофф Российской премьер-лиги» и обладателем Кубка России. После перехода на систему «осень-весна» в 2012 году трофей разыгрывается в июле перед стартом национального первенства.

Все матчи под эгидой Российского футбольного союза (РФС) были остановлены 17 марта из-за распространения коронавируса. На тот момент было сыграно 22 из 30 запланированных туров.

15 мая исполком РФС принял решение о возобновлении сезона, прерванного из-за распространения коронавируса. При этом футболистов обязали соблюдать социальную дистанцию, а заполняемость стадионов должна быть не более 10%.

Финал Кубка России по футболу сезона-2019/20 запланирован на 25 июля.

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