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Эксперт назвал опасные ошибки при приготовлении яиц

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Испанский пищевой технолог Марио Санчес перечислил ошибки при приготовлении яиц, которые влияют на безопасность блюда. Об этом он рассказал в беседе с изданием La Vanguardia.

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Эксперт отметил, что опасные микроорганизмы, присутствующих в яйце, устраняются только в том случае, если готовить их при температуре выше 75 градусов.

Он добавил, что яичницу или омлет нужно готовить исключительно из только что разбитых яиц. Использовать яйца с треснувшей скорлупой — опасно.

По словам Санчеса, прикосновение к яйцу равнозначно обращению с сырым мясом или рыбой. В процессе приготовления необходимо постоянно мыть руки и очищать поверхности, с которыми соприкасались продукты.

Вместе с тем, по словам специалиста, яйца перед приготовлением лучше не мыть, особенно заранее, так как это нарушает естественную защитную пленку на продукте. Если яйцо сильно грязное, рекомендуется очистить поверхность сухой кистью.

Ранее сообщалось, что ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе выяснили, что в непастеризованном, сыром коровьем молоке может содержаться огромное количество генов, устойчивых к антимикробным препаратам.

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