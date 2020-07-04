В Евросоюзе разъяснили критерии открытия границ на фоне пандемии

При составлении списка третьих стран, на которые распространяется снятие ограничений на поездки в Евросоюз, были использовала объективные критерии, но при этом их применение не осуществляется механически и требует дополнительной оценки ситуации. Об этом в субботу, 4 июля сообщил «РИА Новости» представитель Еврокомиссии.

Как пояснил собеседник агентства, учитывались такие показатели, как количество новых случаев коронавируса, тенденция на стабилизацию или спад заболеваемости, а также возможности по противостоянию коронавирусной инфекции, в том числе тестирование, отслеживание контактов, лечение и предоставление статистики.

Так для первого списка число новых случаев заражения COVID-19 не должно было превышать среднеевропейский показатель на 100 тыс. человек населения за последние 14 дней по ситуации на 15 июня (то есть, по данным европейских экспертов, примерно 16 человек на 100 тыс. населения). К примеру, для России, согласно этим критериям, число заболевших в день должно было составлять менее 1650 человек, указал он.

За составление списков отвечает Совет ЕС. Еврокомиссия снабжает представителей европейских стран необходимыми данными для принятия решений.

«Список стран составлен на объективных критериях. Но применение этих критериев не осуществляется механически: необходима квалифицированная оценка ситуации», — сказал представитель Еврокомиссии.

Он пояснил, что принятие рекомендаций ЕС не означает, что все страны союза будут им следовать. Так, Венгрия не будет открывать границы для стран вне ЕС и сделает исключение только для Сербии. Бельгия будет придерживаться списка ЕС, но примет собственные рекомендации по датам и условиям снятия ограничений на основании мнения экспертов.

Примечательно, что ряд стран, вошедших в списки ЕС, пока сами не собираются открывать внешние границы. В частности, Алжир и Марокко.

С 1 июля Евросоюз открыл границы для жителей 15 государств — нерезидентов ЕС. Среди них Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай, а также Китай «при условии подтверждения взаимности».

России и США в списке нет, но в ЕС пообещали, что его будут пересматривать каждые две недели.

Предварительный список государств послы стран ЕС согласовали 26 июня.

Москва рассчитывает на включение России в список стран, гражданам которых разрешат въезд в Евросоюз при следующем рассмотрении этого вопроса.