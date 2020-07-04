В ЮАР старинный поезд превратили в роскошный отель

В национальном парке Крюгера в ЮАР старый поезд превратили в роскошный отель. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщает Travel & Leisure.

Отель Kruger Shalati расположен на заброшенном железнодорожном мосту через реку Саби и является, по оценке издания, самым инновационным отелем 2020 года.

Как отмечают представители гостиницы, он «отдаст дань уважения гостям, которые исследовали парк почти 100 лет назад».

Первые посетители парка Крюгер в начале 1920-х годов останавливались на ночь в поезде точно в том месте, где теперь будет расположена гостиница. Тогда это был единственный способ посетить парк в качестве гостя.

В отеле будет 31 номер с шикарной мебелью, окнами от пола до потолка, чтобы гости могли наслаждаться видами в течение всего дня, и собственной ванной. А также — открытая терраса с бассейном.

Строительство гостиницы затянулось из-за пандемии коронавируса, однако предполагается, что первые гости смогут заселиться в нее в конце 2020 года.

В 2021 году в Японии планируют открыть открыть роскошный отель, перестроенный из старейшей тюрьмы в стране.