Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщила «Газета.ру».

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что по делу о многомиллионной афере в Минобрнауки задержаны предприниматель и высокопоставленный чиновник ведомства.

В пятницу суд продлил срок задержания заместителя на 72 часа. Судебное заседание по вопросу избрания ей меры пресечения состоится 6 июля.

Процесс был отложен по ходатайству следователя в связи с необходимостью предоставления дополнительных документов, обосновывающих наличие или отсутствие оснований для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее суд продлил срок задержания начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова, подозреваемого по этому же уголовному делу.

По версии следствия, в 2016 году руководитель неназванной коммерческой организации, получив бюджетные средства, заключила несколько договоров с подконтрольными индивидуальными предпринимателями на выполнение работ для Минобрнауки, при этом не желая их выполнять в полном объеме.

«По данным следствия, в 2016 году Попов, будучи главой департамента Минобрнауки, выделил в рамках госзаказа 40 млн рублей Лукашевич, которая тогда возглавляла коммерческую организацию», — пояснил источник агентства «Интерфакс».

Собеседник агентства уточнил, что техническое задание предусматривало разработку автоматической системы обработки научных данных. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).