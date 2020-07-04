Производитель мороженого «Радуга» опроверг отношение продукции к ЛГБТ

Цвет мороженого «Радуга» не имеет отношения к нетрадиционным ценностям и не несет в себе скрытую пропаганду ЛГБТ. Об этом «РИА Новости» заявил вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов.

Бениаминов подчеркнул, что «Чистая линия» выступает за традиционные семейные ценности, является законопослушной компанией и не согласна с мнением главы Союза женщин России Екатерины Лаховой. Вице-президент добавил, что «радуга — это солнце после дождя», а не флаг ЛГБТ. Также Бениаминов указал, что у мороженого четыре цвета радуги.

«Мы законопослушная компания. Если будет издан соответствующий акт исполнительной или законодательной властью страны — конечно же, мы подчинимся. Но на сегодня мы обладатели торгового знака с красивой этикеткой с нашим мороженым со словом «Радуга». Безусловно, мы будем продолжать его производить, потому что мы считаем, что это символ радости», — заявил вице-президент «Чистой линии».

Таким образом Бениаминов прокомментировал слова Лаховой, которая 3 июля в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с членами рабочей группы по подготовке изменений в конституцию страны пожаловалась российскому лидеру на косвенное влияние цвета мороженого «Радуга» на детей.

Лахова заявила, что данная продукция схожа с флагом ЛГБТ-сообщества и пропагандирует нетрадиционные ценности, а также заставляет детей привыкать к этому. При этом Путин отметил, что в России контроль за взволновавшей Лахову пропагандой нужно выстроить неагрессивно.

Ранее 3 июля Путин в ходе встречи с рабочей группой по подготовке изменений в Основной закон страны заявил, что в России не было и не будет ничего, что связано с ограничением прав по расовому признаку, по сексуальной ориентации, по национальности или по религиозным признакам.

Вместе с тем, российский лидер напомнил, что в стране был принят закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних.