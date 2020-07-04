Спасатель назвал самые безопасные места в грозу

Как уберечь себя от попадания молнии, рассказал в субботу, 4 июля, в интервью радио Sputnik заслуженный спасатель России Сергей Щетинин.

Специалист напомнил, что удар молнии может быть смертельно опасен для людей, оказавшихся на природе, и, чтобы обезопасить себя, нужно следовать простым правилам безопасности.

По словам спасателя, не надо прятаться под отдельно стоящим деревом, а при нахождении в поле надо найти какую-нибудь низменность или овраг.

«Там надо будет присесть, закрыть руками голову. Если при вас есть какие-то железные предметы, то их надо как можно дальше от себя откинуть», — объяснил Щетинин.

Для укрытия также подходят капитальные постройки и автомобили. По заверениям эксперта, несмотря на металлический корпус, автомобиль защитит от удара молнии. Главное, подчеркнул он, чтобы у машины не было больших антенн радиосвязи, и она не находилась в зоне поражения непрочно закрепленных конструкций и рекламных щитов.

20 июня в московском парке «Коломенское» сообщалось во время грозы молния ударила двух человек. Пострадали 45-летний мужчина и 44-летняя женщина. Их госпитализировали. Гуляющая пара пыталась спрятаться от грозы под зонтом. Они укрылись под деревом, в которое и попала молния.