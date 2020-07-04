Инициатор установки памятной доски власовцам в Праге обвинен в хулиганстве

Скандально известного старосту района Прага-Ржепорые Павла Новотного чешская полиция обвинила в хулиганстве и побуждении к совершению уголовного преступления за призыв к расправе над экс-президентом республиканской полиции Станиславом Новотным. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщило сетевое издание Denik N.

В декабре прошлого года бывший шеф полиции Чехии прокомментировал в эфире российского телеканала установку в Праге памятной доски власовцам и назвал инициатора ее появления Павла Новотного «психом и неудачником», пытающимся заработать на скандалах. В ответ на это муниципальный политик грубо оскорбил своего однофамильца, охарактеризовав его как предателя родины, который должен быть повешен.

Данное дело ведет управление экстремизма и терроризма пражской полиции. Районный староста вызван на допрос, который пройдет в середине июля.

Против Павла Новотного готовится к передаче в суд еще одно дело. Ему предъявлены обвинения в апреле 2020 года за призыв к убийству депутата нижней палаты чешского парламента Зденека Ондрачека, за совершенную им в мае 2019 года поездку на Донбасс. Старосте грозит до двух лет заключения.

В начале текущего года староста Прага-Ржепорые был признан судом виновным в том, что угрожал смертью местному предпринимателю Марку Виту. Суд наложил на него административное взыскание и штраф в размере 66 600 крон (около $3 тыс.). Муниципальный политик до сих пор его не заплатил.

30 апреля в Праге установили памятник власовцам. В годы Второй мировой войны эти солдаты воевали на стороне вермахта. В рядах власовцев были и российские эмигранты. После войны Власов был признан изменником родины и казнен.

Памятник пособникам фашизма обошелся в 200 тыс. крон. Установку монумента осудил президент Чехии Милош Земан. МИД РФ заявил, что это попытка вытащить из исторической могилы неонацизм и фашизм, а также глумление над подвигом красноармейцев.