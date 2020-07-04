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Лишенный сана схиигумен Сергий отказался покидать монастырь

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Лишенный сана Схиигумен Сергий (Николай Романoв) заявил, что не имеет планов покидать Среднеуральский женский монастырь, где пребывает в настоящий момент.

Ранее в пятницу стало известно, что что Среднеуральский монастырь вернется под управление покинувшей обитель настоятельницы монахини Варвары. Об этом сообщил председатель отделa по взаимоотношениям Церкви c обществом и СМИ Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло.

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«Прошу всеx православных встать на защиту монастыря. Из монастыря я не уйду», — сказал Сергий в опубликованном на YouTube-канале видеообращении, пишет ТАСС 3 июля.

По его словам, Сергий, находясь в стенах Среднеуральского монастыря, нарушает предписание правящего архиерея не покидать без письменного благословения территорию Иоанно-Богословского монастыря, что, в том числе, послужило поводом и предметом разбирательств и дальнейшего извержения его из священного сана.

Ранее, 3 июля, стало известно, что суд Екатеринбургской епархии принял решение лишить священного сана схиигумена Сергия (Романова), духовника Среднеуральского женского монастыря, и признал его виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов.

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий оказался в центре внимания после того, как стал призывать граждан не соблюдать карантинный режим, ситуацию с коронавирусом назвал псевдопандемией, а самоизоляцию — беззаконием. 27 апреля епархиальными властями Сергий был запрещен в служении.

16 июня сообщалось, что схиигумен Сергий (Романов) отстранил от управления настоятельницу Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области и собрал казаков охранять территорию.

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