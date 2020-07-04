Спецпредставитель США по Афганистану обсудил установление мира с талибами

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад обсудил с представителями радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) вопросы установления мира в республике на встрече в Дохе. Об этом он сообщил в своем Twitter в пятницу, 3 июля.

1/3 @AdamUSDFC & I have concluded mtgs in Doha. With QIA & @qatar_fund, we discussed the possibility of co-investing in Afghan projects to consolidate peace & unlock regional prosperity. The potential to amplify investment impact in #Afghanistan with like-minded partners is real. — U.S. Special Representative Zalmay Khalilzad (@US4AfghanPeace) July 3, 2020

Во встрече принял участие один из руководителей движения мулла Адбулла Гани Барадар, который признал, что сторонам для экономического развития необходимо пойти на компромиссы. По словам Халилзада, на переговорах обсуждались возможности экономического развития региона, которые последуют за установлением мира.

В конце февраля Халилзад и заместитель лидера «Талибана», глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар в Дохе подписали мирное соглашение между Вашингтоном и талибами. Согласно документу, американская сторона должна была сократить численность войск в Афганистане с 12 тыс. до 8,6 тыс. человек в течение 135 дней, а потом продолжить вывод своего военного контингента и сил НАТО в течение 14 месяцев.

Талибы обязались воздержаться от насилия. Но в Вашингтоне решили, что движение не выполняет свою часть обязательств, поэтому 4 марта американцы нанесли авиаудар по боевикам в провинции Гильменд.

Примечательно, что накануне операции президент США Дональд Трамп переговорил по телефону с лидером «Талибана», заявив по итогу беседы, что разговор прошел хорошо. Иных подробностей он сообщать не стал.

10 марта Гани выполнил обещание, которое дал во время инаугурации, и подписал указ об освобождении взятых в плен 5 тыс. талибов. В тот же день стало известно о начале вывода американских войск из Афганистана в рамках соглашения.

В конце марта в Афганистан с необъявленным визитом прилетел Госсекретарь США Майк Помпео. Целью его приезда было спасение сделки между Вашингтоном и талибами, омраченной политическими распрями и насилием.

Для новых переговоров с представителями радикального движения в столицу Катара 6 мая снова отправился Халилзад. Он пытался добиться «полного выполнения соглашения между США и движением». Однако уже 12 мая в Афганистане произошли террористические атаки, жертвами которых стали десятки людей. После этого президент страны Ашраф Гани приказал силовым ведомствам страны перейти в режим наступательных действий против талибов.