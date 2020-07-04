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Во время взрывов на фабрике в Турции погибли четыре человека

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Фото: REUTERS/Turkish Interior Ministry
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Четыре человека погибли и 114 пострадали в результате взрывов на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья на северо-западе страны. Об это в пятницу, 3 июля, сообщает газета Hürriyet со ссылкой на министра здравоохранения страны Фахреттина Коджу.

На данный момент из 114 госпитализированных 92 были выписаны, а 22 всё еще находятся на лечении.

Всего, по информации министра труда, социального обслуживания и семьи Зехры Сельчук, на предприятии работали 186 человек. Полиция выясняет, находились ли во время случившегося на его территории посетители. Глава МВД Сулейман Сойлу отметил, что сейчас три человека числятся пропавшими.

Взрывы были слышны в радиусе 50 км от места происшествия и вызвали панику среди местного населения. Многие выскочили на улицу, решив, что это землетрясение.

Причины произошедшего устанавливаются.

По распоряжению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на место происшествия отправились глава МВД Сулейман Сойлу, министр здравоохранения Фахреттин Коджа и министр труда, социального обслуживания и семьи Зехра Сельчук.

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