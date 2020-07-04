Врачи назвали новое опасное свойство коронавируса

Врачи Национальной больницы Шри-Ланки выяснили, что коронавируc SARS-CoV-2 способен провоцировать нарушения в гормональной системe, которые вызывают ощущение усталости. Результаты их работы опубликованы в Journal of Endocrine Society.

Медики изучили состояние здоровья больныx, перенесших заражение коронавирусом SARS-CoV-1, который стал возбудителем вспышки атипичной пневмонии в 2003 году. Этот вирус на 80% идентичен новому SARS-CoV-2. Выяснилось, что у многих переболевших послe выздоровления развился поствирусный синдром в видe усталости.

Ученые предполагают, что это связано с нарушением функции надпочечников, при котором организм не вырабатывает достаточный уровень гормона кортизола, что, в свою очередь, влияет на ощущение усталости.

Это изменение может быть вызвано сбоем в работе гипофизарной системы, регулирующей надпочечники. При этом ученые отметили, что пациенты полностью приходили в норму в течение года.

Специалисты считают, что тестирование на дефицит кортизола и лечение пациентов стероидами может стать жизненно важной стратегией борьбы с COVID-19. В частности, по их мнению, прием стероида дексаметазона, синтетического аналога кортизола, позволил снизить смертность у тяжелобольных пациентов с COVID-19.

Ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что у коронавируса SARS-CoV-2 в настоящее время нет мутаций, которые могли бы сделать его сильнее.

Согласно данным Worldometer на 3 июля, на планете зарегистрировано свыше 11 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 525 тыс. человек, вылечились 6,1 млн.