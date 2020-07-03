Адвокат Ярошенко рассказал о готовящемся иске к администрации тюрьмы

Защита летчика Константина Ярошенко готовит иск к администрации тюрьмы в городе Данбери (штат Коннектикут), где содержат россиянина, из-за высоких рисков заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в пятницу, 3 июля, адвокат россиянина Алексей Тарасов.

«Мы сейчас изучаем документы о состоянии здоровья Константина Ярошенко объемом около 500 страниц. Вероятно, эта работа будет завершена на будущей неделе, после чего мы будем принимать решение о том, чтобы присоединиться к иску, инициированному в отношении администрации тюрьмы в связи с опасностью заражения заключенных коронавирусом», — цитирует его ТАСС.

3 июня посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что российское диппредставительство направило ноту в Госдепартамент с требованием оказать незамедлительную медицинскую помощь Ярошенко. Дипломат вновь призвал правоохранительные ведомства и международные неправительственные организации обратить внимание на положение дел с российскими гражданами, находящимися в американских тюрьмах в связи с тяжелой ситуацией с распространением COVID-19 в США.

В конце апреля Ярошенко жаловался на симптомы коронавируса, а его сокамерник скончался от COVID-19. Россиянин утверждал, что коронавирусом заразились все заключенные в тюрьме. В середине мая уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова сообщила, что у Ярошенко не подтвердился коронавирус.

Ярошенко был арестован сотрудниками правоохранительных органов США в Либерии в мае 2010 года по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Позже его депортировали в США, где 7 сентября 2011 года приговорили к 20 годам заключения. Ярошенко отрицает вину и называет дело против себя сфабрикованным. В настоящий момент он отбывает срок в тюрьме Данбери (штат Коннектикут).