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Здание минеральных ванн начала XIX века продают в Липецке

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В Липецке на продажу выставлены два самых известных сооружения Нижнего парка. Первоначально они принадлежали санаторию «Липецкурорт». Бювет и здание минеральных ванн продают через сайт объявлений.

Как рассказал GOROD48 собственник бювета, он купил его где-то около полугода назад, чтобы обустроить там салон, например, грязевых ванн. Однако денег на развитие проекта не нашлось. Здание минеральных ванн было построено в 1806 году и является памятником регионального значения.

Напомним, мэрия Липецка намерена продолжить реконструкцию Нижнего парка. Этим летом там проведут озеленительные работы, установят скамьи для сцены, а также оборудуют эстраду современной аудиосистемой. Немного дальше будет создана танцевальная площадка.

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