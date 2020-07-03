Здание минеральных ванн начала XIX века продают в Липецке

В Липецке на продажу выставлены два самых известных сооружения Нижнего парка. Первоначально они принадлежали санаторию «Липецкурорт». Бювет и здание минеральных ванн продают через сайт объявлений.

Как рассказал GOROD48 собственник бювета, он купил его где-то около полугода назад, чтобы обустроить там салон, например, грязевых ванн. Однако денег на развитие проекта не нашлось. Здание минеральных ванн было построено в 1806 году и является памятником регионального значения.

Напомним, мэрия Липецка намерена продолжить реконструкцию Нижнего парка. Этим летом там проведут озеленительные работы, установят скамьи для сцены, а также оборудуют эстраду современной аудиосистемой. Немного дальше будет создана танцевальная площадка.