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Жан Кастекс вступил в должность премьера Франции

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Фото: REUTERS/Thomas Samson
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Жан Кастекс вступил в должность премьер-министра Франции. Церемония прошла в Матиньонском дворце, являющимся официальной резиденцией главы правительства страны в Париже. Ее трансляция велась в Twitter кабмина страны в пятницу, 3 июня.

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В ходе торжественного мероприятия Кастекс принял полномочия у своего предшественника Эдуара Филиппа. Церемония проходила при соблюдении санитарных правил из-за коронавирусной инфекции.

Ранее в пятницу на новый пост Кастекса назначил президент Франции Эммануэль Макрон. Теперь новый премьер должен сформировать правительство. Также в пятницу Эдуар Филипп подал в отставку. Отмечалось, что он продолжит вести текущие дела до назначения нового правительства.

Кастекс до этого занимал должность мэра города Прад (юг Франции). В апреле ему было поручено руководить процессом выхода страны из режима самоизоляции.

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