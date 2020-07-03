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Жителям поселка в Самарской области разрешили вернуться домой

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Режим повышенной готовности отменен в поселка Верхняя Подстепновка Самарской области. Решение принято в связи с полной локализацией рисков для людей, связанных с распространением газа.

Аварийно-спасательные работы завершены, утечка продукта прекращена. Нефтегорский газоперерабатывающий завод приступил к плановым восстановительным работам.

Движение по Южному обводному шоссе открыто, передает НИА «Самара». Оцепление снято, эвакуированные ранее жители возвращаются в дома.

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