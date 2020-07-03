Власти Казахстана опровергли слухи о разработке вакцины из крови Назарбаева

В Казахстане не разрабатывают вакцину от коронавируса на основе крови первого президента республики Нурсултана Назарбаева, который ранее переболел инфекцией. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщили в республиканском министерстве информации и общественного развития. Ранее в Сети появились соответствующие слухи.

«Распространяемая в сети интернет информация о разработке вакцины от коронавирусной инфекции на материалах крови Нурсултана Назарбаева не соответствует действительности», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что уполномоченные органы уже начали проверку этих сообщений на предмет нарушения законодательства Казахстана. В министерстве напомнили об уголовной ответственности, к которой могут привлечь в республике за распространение заведомо ложной информации.

Накануне стало известно, что Назарбаев вылечился от коронавируса. При этом сообщалось, что бывший казахстанский лидер продолжит сохранять режим самоизоляции, работать дистанционно и уделять время прогулкам на свежем воздухе. Известия о болезни 79-летнего политика появились 18 июня. В этот же день российский президент Владимир Путин направил ему телеграмму с пожеланием скорейшего выздоровления.

Переливание плазмы крови выздоровевших от коронавируса нового типа пациентов в качестве метода лечения впервые начали применять в Китае. Этот метод уже использовался в 2002 году в борьбе против атипичной пневмонии. Главная идея этого метода заключается в том, что вместе с плазмой крови больной получает антитела к вирусу, нейтрализующие его и активирующие иммунную систему.

К 2 июля донорами плазмы крови для больных коронавирусом в Москве стали уже почти 1,5 тыс. переболевших.