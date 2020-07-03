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В ВОЗ заявили об осторожном оптимизме по поводу вакцин от COVID-19

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Фото: TASS/EPA/DAVID MARIUZ
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проявляет осторожный оптимизм касательно появления вакцины от коронавируса. Об этом в пятницу, 3 июля, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

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«Как вы знаете, на данный момент у нас нет ни одной вакцины от коронавируса. Так что вопрос заключается в том, будет ли вообще у нас вакцина. Конечно, у нас должен быть оптимизм, но осторожный, так как это будет первая вакцина от коронавируса», ― сообщил он на брифинге.

Гебрейесус подчеркнул, что в настоящее время экспертов волнует возможность производить достаточное количество вакцины, чтобы была возможность предоставить ее всем странам, передает «РИА Новости».

Накануне эксперт Всемирной организации здравоохранения Анна Мария Хенао-Рестрепо заявила, что в настоящее время на стадии клинических испытаний находятся 17 различных вакцин от коронавируса.

Кроме того, руководитель Управления по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов США Стивен Хан заявил, что в Штатах уже одобрены для клинических исследований четыре варианта вакцины от коронавирусной инфекции.

В конце июня глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи предположил, что эффективность новой вакцины от коронавируса будет на уровне 70–75%.

В том же месяце глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что первая промышленная партия российской вакцины от коронавируса может появиться уже осенью.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 3 июля, на планете зарегистрировано свыше 11 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 525 тыс. человек, вылечились — 6,1 млн.

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