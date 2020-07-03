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Ограничения на строительные работы введут в Ялте во время курортного сезона

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Власти Ялты в период курортного сезона введут частичный мораторий на строительные работы. Об этом заявил глава местной администрации Иван Имгрунт.

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«Мораторий на строительные работы будет установлен «усеченно», поскольку строительная отрасль понесла большие убытки в период ограничений, связанных с необходимостью противодействия распространению коронавируса», — цитирует главу администрации ИА «Крыминформ».

В основном запрет будет касаться объектов, примыкающих к береговой линии и действовать в отношении работы во вторую смену.

При этом Имгрунт подчеркнул, что на объектах, которые реконструируются или строятся по федеральной целевой программе, работы приостанавливаться не будут.

Ранее в этот же день министр здравоохранения страны Михаил Мурашко заявил, что вторая волна коронавируса в стране такого же масштаба, как и первая, маловероятна.

По данным на 3 июля, в России зафиксировано 667 883 случая заболевания COVID-19. Вместе с тем полностью выздоровели более 437 тыс. пациентов.

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