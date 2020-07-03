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Карелии выделят дополнительные 570 млн рублей на дорожный ремонт

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Республика Карелия получит из федерального бюджета более 570 млн рублей на ремонт дорог. Изменения в бюджет на 2020 год депутаты одобрили на заседании заксобрания республики.

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Дорожный фонд Карелии был увеличен на 575 млн рублей. Средства направят на работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», пишет ИА «Карелinform».

Изменения в бюджет приняли в конце июня. Они предусматривают увеличение доходной части на 1,4 млрд рублей и расходной – на 1 млрд рублей.

В июне сообщалось, что Республика Карелия получила более 1 млрд рублей на строительство и ремонт дорожной инфраструктуры. Средства направили из резервного фонда правительства РФ. Часть средств пойдет на ремонт аварийного моста через Лососинку в Петрозаводске. Несколько лет назад сооружение вместе с другими мостами было закрыто для транспорта из-за аварийного состояния.

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