Росприроднадзор представил результаты проверки ЧП в Норильске

«Норильско-Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК») допустила загрязнение водных объектов нефтепродуктами из-за разгерметизации резервуара № 5. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе Росприроднадзора в пятницу, 3 июля.

В ведомстве подчеркнули, что АО «НТЭК» не обеспечило содержание технологического оборудования в исправном состоянии и заблаговременное проведение инженерно-технических мероприятий, а при осуществлении хозяйственной деятельности представило недостоверную информацию в декларации о воздействии на окружающую среду.

План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти, как заверили в Росприроднадзоре, не учитывает прогноза возможного разлива нефтепродуктов, влияния места расположения объекта и возможность попадания их в акваторию.

Кроме того, в ходе проверки специалисты ведомства выяснили, что на промышленной площадке отсутствует производственная и дождевая канализация, не обеспечиваются удаление и очистка загрязненных, технологических, смывных и других сточных вод.

В итоге Росприроднадзор принял решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований природоохранного законодательства.

29 мая произошла разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, из-за чего произошел разлив порядка 20 тыс. т топлива, которое попало в две реки — Амбарную и Далдыкан. В зоне ЧП был объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

В конце июня правительство России одобрило проект поправок в области предупреждения разлива нефти на сухопутной территории страны.

В «Норникеле» заявили 2 июля, что основные работы по ликвидации последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске будут окончены до наступления зимы.

По итогам данного происшествия возбуждены дела о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ), порче земли (ч. 1 ст. 254 УК РФ) и загрязнении вод (ст. 250 РФ), они объединены в одно производство.