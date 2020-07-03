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Рабочая группа по Конституции России вскоре заработает в новом формате

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Рабочая группа по поправкам к Конституции готова продолжить работу в новом формате и вскоре пройдет первое заседание. Об этом заявила сопредседатель группы Талия Хабриева в пятницу, 3 июля.

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«Рабочая группа, деятельность которой высоко оценил президент, готова продолжить работу, потому что мы уже опробовали необходимые форматы, чтобы осуществлять общественный контроль в подготовке поправок, в подготовке к голосованию. Но сейчас наступает не менее важный момент — это реализация конституционных положений, чтобы они были реальными для граждан», — сказала она в разговоре с «РИА Новости».

Хабриева отметила, что первое заседание в новом формате рабочей группы по Конституции пройдет уже в ближайшее время.

Предложение о том, чтобы рабочая группа по Конституции продолжила заниматься мониторингом реализации изменений и сопровождением элементов укрепления правовой базы, внес президент России Владимир Путин.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заверил, что законодатели уже готовы работать на основе Конституции с принятыми поправками.

Голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. По мнению Хабриевой, это событие стало для нее «привилегией решать судьбу России».

В результате за принятие проголосовали 77,92%, против — 21,27%. Путин уже подписал соответствующий указ о поправках и отметил, что граждане «сердцем почувствовали» востребованность этих изменений в стране.

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