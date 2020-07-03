Более 500 человек расселили из аварийного жилья в Московской области

В 2020 году более 500 человек были расселены из аварийного жилья в Московской области. Расселение проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

По данным интернет-портала «Подмосковье сегодня», граждане проживали в 227 помещениях в 15 муниципалитетах. Общая площадь аварийного жилфонда составила почти 9 тыс. кв. м.

По итогам июня были расселены 60 граждан из 22 аварийных помещений.

До конца года планируется расселить свыше 2,7 тыс. жителей Подмосковья, которые в настоящий момент занимают более 1,1 тыс. аварийных помещений.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону запланирован капитальный ремонт почти 1 тыс. жилых домов.