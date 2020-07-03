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В Мурманской области запланировали ремонт 285 многоквартирных домов

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В Мурманской области в 2020 году планируют капитально отремонтировать 285 многоквартирных домов. Об этом сообщает сайт регионального фонда капремонта.

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В течение года планируется отремонтировать 90 крыш, 52 фасада, десять фундаментов и семь подвалов. Внутридомовые инженерные системы приведут в порядок в 47 домах, еще в 99 заменят лифтовое оборудование, пишет ИА «Би-порт».

В общей сложности предусмотрено 456 видов ремонтных работ, которые выполнят при ремонте, крыш, электрических сетей, систем теплоснабжения и других.

Краткосрочный план капремонта корректируется. В июне за счет экономии средств фонду удалось внести в список еще два дома. В них обновят крышу.

Ранее в комитете ГД по жилищной политике и ЖКХ рассказали «Известиям», что в Госдуме предлагают отменить плату за содержание и текущий ремонт для жильцов аварийных домов, если эти постройки вошли в программу расселения, но не были снесены вовремя. Для остальных аварийных многоэтажек планируется снизить плату на 20–50%.

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