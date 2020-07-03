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Ущерб по делу главы РВК составил $600 тысяч

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Фото: ТАСС/Пресс служба Гагаринского суда
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Следствие предъявило обвинение гендиректору Российской венчурной компании (РВК) Александру Повалко, который находится под домашним арестом, только по одному эпизоду злоупотребления полномочиями с причинением тяжких последствий. Как в четверг, 3 июля, ТАСС сообщил его адвокат Георгий Антонов, Повалко вменяют ущерб в размере $600 тыс.

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«После избрания моему доверителю меры пресечения в виде домашнего ареста следствие предъявило ему обвинение, которое было уточнено. Больше никаких новых обвинений ему не предъявляли», — рассказал защитник.

5 июня Повалко отправили под домашний арест.

3 июня телеканал РЕН ТВ сообщал, что в офисе РВК проводятся обыски. Позже «Известиям» подтвердили в компании, что обыски действительно были, но коллектив продолжил работать в штатном режиме.

Отмечалось, что следственные органы уделяли особое внимание сделкам 2012–2016 годов, которые проводили в РВК, пишет «Газета.ру».

В пресс-службе РВК подтвердили, что правоохранители проверяют деятельность фонда RVC I LP, в частности, сделку по реинвестированию части вырученных от продажи портфельной компании Soft Machines Inc. средств в другую портфельную компанию — «Алион».

Повалко задержали 4 июня на двое суток по подозрению в хищении бюджетных средств при исполнении одного из венчурных контрактов.

5 июня следствие выступило с ходатайством об аресте Повалко, в то время как МВД попросило оставить гендиректора под домашним арестом.

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