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Сотрудник аграрного колледжа в Башкирии погиб под трактором

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В Илишевском районе Башкирии под колесами трактора погиб сотрудник аграрного колледжа. Подробности несчастного случая в рамках проверки установит Гострудинспекция.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 1 июля по время трамбовки силосной массы 60-летний мужчина перевернулся на тракторе. В результате происшествия он получил различные травмы, от которых скончался, пишет ИА «Башинформ».

Известно, что погибший являлся мастером производственного обучения Башкирского аграрно-технологического колледжа.

По факту гибели мужчины Гострудинспекция проводит проверку. Сотрудники определят обстоятельства и причины произошедшего.

В июне сообщалось, что в Башкортостане проводится проверка по факту гибели рабочего от удара током. Электрический разряд перешел на стрелу крана во время погрузочных работ.

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