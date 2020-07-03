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В Индии от ударов молний погибли 26 человек

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Фото: TASS/EPA
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В результате ударов молний в восточном индийском штате Бихар погибли 26 жителей. Об этом в четверг, 2 июля, пишет газета Hindustan times.

Это уже не первая подобного рода трагедия в Бихаре, унесшая жизни большого числа людей, напоминает издание.

Как считают местные власти, причиной случившегося является работа людей в поле во время грозы, несмотря на объявление чрезвычайными службами повышенного уровня опасности. Главный министр правительства Бихара Нитиш Кумар выразил соболезнования семьям погибших и призвал жителей штата соблюдать меры безопасности в связи с продолжающимися в регионе ливнями и грозами.

26 июня жертвой молний стали 83 жителя штата Бихар, еще 24 человека скончались в штате Уттар-Прадеш.

Индия и регион Южной Азии фиксируют смертельные случаи от ударов молний в мае и июне каждого года, сообщает CNN. По данным Национального бюро регистрации преступлений, в Индии в 2017 году в результате удара молнии погибли 2885 человек, в 2018 году — 2357.

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