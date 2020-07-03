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Трамп связал рост числа случаев коронавируса в США с тестированием

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Фото: REUTERS/Tom Brenner
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Рост количества пациентов с коронавирусной инфекцией в США объясняется массовым тестированием, лучшим в мире. Об этом в пятницу, 3 июля, заявил президент США Дональд Трамп.

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«Увеличение числа случаев коронавирусной инфекции [в США] связано с более качественной и масштабной системой тестирования, чем в любой другой стране. Это отличная новость», — написал американский лидер в своем Twitter.

Трамп также добавил, что уровень смертности в США снизился, а молодые люди быстро выздоравливают, перенося заболевание в легкой форме.

Ранее в этот же день газета The New York Times написала, что в США за последние сутки выявлено более 55 тыс. новых пациентов с коронавирусной инфекцией. Такие рекордные цифры отмечаются уже в шестой раз за последние девять дней. Всего в стране зафиксировано более 2,5 млн зараженных инфекцией, отмечает «Газета.ру».

2 июля сообщалось, что с начала пандемии в мире зарегистрировано более 10,5 млн случаев коронавируса. Эксперт Всемирной организации здравоохранения Анна Мария Хенао-Рестрепо заявила, что в настоящее время на стадии клинических испытаний находятся 17 различных вакцин от коронавируса.

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