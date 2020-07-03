Депутат от Франции Мариани заявил об «антироссийской паранойе» в ЕП

Антироссийская паранойя в Европейском парламенте мешает восстановить межпарламентский диалог с ЕС, хотя Россия предлагает это сделать. Об этом ТАСС 3 июля рассказал глава делегации депутатов Европарламента, побывавшей на голосовании по поправкам к Конституции в Крыму, бывший министр транспорта Франции Тьерри Мариани.

По его словам, в Европарламенте есть группа, которая занимается отношениями с Россией, он мог бы в нее вступить, но не стал. Он отметил, что российская сторона готова к диалогу, но европейцы ставят условие — возвращение Крыма Украине. В результате диалог не продвигается. Мариани считает, что внутри всего Европарламента существует нечто вроде «антироссийской паранойи».

Также глава делегации отметил, что очень хотел бы восстановления диалога, но это будет «довольно сложно», так как ЕП требует соблюдения невозможных обязательных предварительных условий. Мариани заявил, что настроен довольно пессимистично на этот счет.

1 июля Мариани заявил, что в Крыму больше шансов получить солнечный удар, чем встретить военных, о которых пишет западная пресса. Он отметил, что западные журналисты развернули целую кампанию по распространению фейковых новостей о Крыме, о том, что это якобы оккупированная территория.

Ранее в этот же день командующий операции объединенных сил ВС Украины Сергей Наев сообщил о том, что Киев усилил боеготовность свои войск у границ с Крымом.

Накануне на полуотсров с рабочим визитом прибыла делегация европейских политиков и экспертов. В ее состав вошли девять человек, в том числе пять французских депутатов Европарламента среди которых и Мариани.

В беседе с журналистами Мариани уже успел сравнить Крым во времена нахождения в составе Украины со спящей красавицей и подчеркнул, что после воссоединения с Россией началось восстановление полуострова.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей региона высказались за воссоединение. Украина до сих пор отказывается признавать результаты голосования.