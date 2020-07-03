Прямой эфир

Депутат от Франции Мариани заявил об «антироссийской паранойе» в ЕП

0
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Антироссийская паранойя в Европейском парламенте мешает восстановить межпарламентский диалог с ЕС, хотя Россия предлагает это сделать. Об этом ТАСС 3 июля рассказал глава делегации депутатов Европарламента, побывавшей на голосовании по поправкам к Конституции в Крыму, бывший министр транспорта Франции Тьерри Мариани.

По его словам, в Европарламенте есть группа, которая занимается отношениями с Россией, он мог бы в нее вступить, но не стал. Он отметил, что российская сторона готова к диалогу, но европейцы ставят условие — возвращение Крыма Украине. В результате диалог не продвигается. Мариани считает, что внутри всего Европарламента существует нечто вроде «антироссийской паранойи».

Затвор объективности: встречу СБ ООН по Крыму проведут еще раз
Россия готова устраивать заседания с участием жителей полуострова ежегодно и предлагает подключать украинскую сторону

Также глава делегации отметил, что очень хотел бы восстановления диалога, но это будет «довольно сложно», так как ЕП требует соблюдения невозможных обязательных предварительных условий. Мариани заявил, что настроен довольно пессимистично на этот счет.

1 июля Мариани заявил, что в Крыму больше шансов получить солнечный удар, чем встретить военных, о которых пишет западная пресса. Он отметил, что западные журналисты развернули целую кампанию по распространению фейковых новостей о Крыме, о том, что это якобы оккупированная территория.

Ранее в этот же день командующий операции объединенных сил ВС Украины Сергей Наев сообщил о том, что Киев усилил боеготовность свои войск у границ с Крымом.

Накануне на полуотсров с рабочим визитом прибыла делегация европейских политиков и экспертов. В ее состав вошли девять человек, в том числе пять французских депутатов Европарламента среди которых и Мариани.

В беседе с журналистами Мариани уже успел сравнить Крым во времена нахождения в составе Украины со спящей красавицей и подчеркнул, что после воссоединения с Россией началось восстановление полуострова.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей региона высказались за воссоединение. Украина до сих пор отказывается признавать результаты голосования.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020