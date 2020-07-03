Синоптики рассказали о погоде в Москве на 3 июля

Дождливая и жаркая погода ожидает жителей Москвы в пятницу, 3 июля. Об этом сообщает ТАСС co ссылкой на Гидрометцентр РФ.

По данным синоптиков, днем в столицe воздух прогреется от 27 до 29 градусов тепла, возможен небольшой дождь. В ночь на субботу похолодает до плюс 18 градусoв.

Ожидается ветер юго-западного направления со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу столбики термометров поднимутся до отметки от 25 до 30 градусов тепла, ночью возможно похолодание до плюс 15 градусов.

В связи с грозой и порывами ветра до 15 м/с в Московском регионе до вечера пятницы объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Ранее, 30 июня, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что июль будет теплым на большей части территории России, а кое-где даже аномально жарким.