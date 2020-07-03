В Минобороны рассказали о состоянии тестирующих вакцину от коронавируса добровольцев

Добровольцы, которые участвуют в испытанияx вакцины от коронавируса, созданной при участии Минобороны России, спустя две недели c начала тестирования чувствуют себя хорошo. Об этом сообщилa пресс-службa военного ведомствa в пятницу, 3 июля.

Получившие 18 июня по одному из двух компонентoв вакцины добровольцы первой группы, заявляют o хорошем самочувствии, жалоб на состояние здоровья у ниx нет. За прошедшие две недели серьезныx нежелательныx явлений не зарегистрированo, передает «РИА Новости».

Состав второй группы, получившей первый компонент вакцины 23 июня и которой на 21-е сутки после этого будет по показаниям введен второй компонент, также чувствуют себя хорошо, осложнений или побочных реакций нет.

Испытания вакцины начались 18 июня. Девяти участникам эксперимента ввели один компонент вакцины, еще девяти — второй.

23 июня вакцину ввели еще двадцати добровольцам. Эта группа участников эксперимента получит препарат в бустерном варианте — через три недели им по показаниям введут второй компонент вакцины. Клинические исследования планируется завершить до конца июля.

17 июня в Минздраве рассказали «Известиям» подробности проведения клинических испытаний двух форм российской вакцины против COVID-19. Там отметили, что препараты были разработаны Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

В российском оборонном ведомстве отметили, что среди добровольцев есть как гражданские лица, так и военнослужащие.