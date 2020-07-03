Путин поздравил Назарбаева с юбилеем

Президент России Владимир Путин в своем видеопоздравлении для Нурсултана Назарбаева в связи с его 80-летием подчеркнул огромную заслугу первого президента Казахстана в развитии республики. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщила пресс-служба Назарбаева.

Экс-президент отметит свой юбилей 6 июля.

Российский лидер назвал общепризнанными мудрость и дальновидность Назарбаева, его колоссальную ответственность и взвешенность, богатый жизненный и управленческий опыт.

«Вы по праву снискали высокий авторитет у себя в стране и в России, да и во всем мире как выдающийся государственный деятель и настоящий лидер. Ваша огромная заслуга в том, что Казахстан все эти годы уверенно развивается, сберегая национальное согласие, исторические, культурные традиции, устремлен в будущее», — сказал Путин.

В своем поздравлении российский президент отметил, что гордиться многолетней дружбой с юбиляром.

«С самой первой встречи у нас сложились по-настоящему добрые товарищеские отношения, которые всегда отличали открытость, взаимное доверие, готовность находить совместные решения по любым, даже непростым вопросам», — заявил он.

Накануне пресс-секретарь первого президента Казахстана Айдос Укибай сообщил, что Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса.

20 июня Укибай рассказал журналистам, что болезнь Назарбаева протекает бессимптомно, и он продолжает работать дистанционно.

О болезни 79-летнего экс-президента Казахстана стало известно двумя днями ранее. В этот же день российский президент Владимир Путин направил ему телеграмму с пожеланием скорейшего выздоровления.